Ташкентская колдунья пообещала приворожить парня за 33 млн сумов

Естественно, никакого чуда не случилось: потерпевшая осталась без денег и без молодого человека. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 дек - Sputnik. Ташкентская колдунья пообещала приворожить молодого человека за 450 тысяч сумов, на нее завели уголовное дело, сообщает ГУВД.

"В УКД ОВД Мирабадского района обратилась 28-летняя Зилола А. Девушка просила принять меры в отношении 20-летней Валентины С., которая обещала потерпевшей "приворожить" молодого человека. За услугу Валентина взяла у Зилолы 450 тысяч сумов и золотые украшения общей стоимостью 32 миллиона сумов", - говорится в сообщении.

Естественно, никакого чуда не случилось: потерпевшая осталась без денег и без молодого человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ташкенте лже-колдунья несколько месяцев обманывала суеверных знакомых >>

Напомним, в июле этого года в столице было возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая несколько месяцев выдавала себя за колдунью и зарабатывала на этом.

В частности, она выманила около 20 миллионов сумов за "избавление дома от сглаза".