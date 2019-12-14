Спасатели МЧС оказали помощь условным пострадавшим во время учений

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду со спасателями МЧС в мероприятии также принимали участие и представители нескольких профильных структур.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Кашкадарьинской области прошли учения МЧС с участием службы по чрезвычайным ситуациям Международного аэропорта Карши, сообщает пресс-служба ведомства.

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду со спасателями МЧС в мероприятии также принимали участие и представители нескольких профильных структур.

В процессе учений была поставлена задача оказать первую помощь 36 пострадавшим во время условного крушения самолета.

Провели также испытания знаний и навыков сотрудников аэропорта по экстренному и адекватному реагированию на непредвиденные ситуации. Учения прошли успешно.

Напомним, в конце октября в Навоийском международном аэропорту также были проведены тактико-специальные учения МЧС