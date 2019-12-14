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Спасатели МЧС оказали помощь условным пострадавшим во время учений

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191214/13010049/Spasateli-MChS-okazali-pomosch-uslovnym-postradavshim-vo-vremya-ucheniy.html

Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду со спасателями МЧС в мероприятии также принимали участие и представители нескольких профильных структур.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Кашкадарьинской области прошли учения МЧС с участием службы по чрезвычайным ситуациям Международного аэропорта Карши, сообщает пресс-служба ведомства. 

Занятия на полноразмерном тренажере блочного пульта управления АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Учения проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Наряду со спасателями МЧС в мероприятии также принимали участие и представители нескольких профильных структур.

В процессе учений была поставлена задача оказать первую помощь 36 пострадавшим во время условного крушения самолета.

Провели также испытания знаний и навыков сотрудников аэропорта по экстренному и адекватному реагированию на непредвиденные ситуации. Учения прошли успешно.

Напомним, в конце октября в Навоийском международном аэропорту также были проведены тактико-специальные учения МЧС

Теги:
Кашкадарьинская область, аэропорт, учения, МЧС Узбекистана



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