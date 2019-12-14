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В больнице

65 работников строительной компании отравились едой в Кашкадарье

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191214/13010090/65-rabotnikov-stroitelnoy-kompanii-otravilis-edoy-v-Kashkadare.html

В областном управлении здравоохранения специально организованная штаб-комиссия провела осмотр рабочих, съевших пищу, которая могла послужить причиной отравления.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Накануне в течение дня в областную инфекционную больницу Нишанского района Кашкадарьинской области обратились девять работников компании ENTER Engineering Pte. Ltd., еще двое - в районное медобъединение. Об этом на своем Телеграмм-канале сообщил руководитель пресс-службы Минздрава Фуркат Санаев.

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У рабочих диагностированы тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, озноб. После медицинского осмотра, им был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит", все они были госпитализированы. 

В областном управлении здравоохранения специально организованная штаб-комиссия провела осмотр рабочих, съевших пищу, которая могла послужить причиной отравления.

14 декабря в 7:00 утра были выявлены еще 54 отравившихся рабочих и доставлены в больницу. В настоящее время в областной инфекционной больнице находятся 49 пациентов, 10 - в отделении токсикологии Кашкадарьинского отделения Ташкентского медицинского центра, четверо - в Гузарской и двое - в Нишанской районной больнице. Всего заболевших 65. Из них 46 пациентов легкой, 19 - средней степени тяжести.

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"Пациентов в тяжелом состоянии не зафиксировано. Запасов лекарств достаточно. Продолжаются лабораторные тесты на образцах, взятых от пациентов и пищевых образцах, подозреваемых на отравление. Министерство здравоохранения полностью держит ситуацию под контролем," - говорится в сообщении.

Теги:
Узбекистан, Кашкадарьинская область, пищевое отравление, Минздрав Узбекистана



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