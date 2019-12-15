ДТП в Самаркандской области: мужчина насмерть сбил велосипедиста

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Самаркандской области в результате ДТП погиб велосипедист, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

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Авария произошла на 1061-м километре участка дороги Жомбойского района по направлению "Ташкент-Самарканд".

28-летний водитель автомобиля марки "Матиз" ехал по дороге М-39 "Алматы-Тошкент-Термез" и не заметил переходящего дорогу велосипедиста. В результате машина совершила наезд.

Следственный департамент при МВД Узбекистана В Самарканде в результате ДТП погиб 50-летний велосипедист

От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека".