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Автомобиль скорой помощи

ДТП в Самаркандской области: мужчина насмерть сбил велосипедиста

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191215/13011042/DTP-v-Samarkandskoy-oblasti-muzhchina-nasmert-sbil-velosipedista.html

В отношении водители иномарки возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное расследование происшествия.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В Самаркандской области в результате ДТП погиб велосипедист, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

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Авария произошла на 1061-м километре участка дороги Жомбойского района по направлению "Ташкент-Самарканд".

28-летний водитель автомобиля марки "Матиз" ехал по дороге М-39 "Алматы-Тошкент-Термез" и не заметил переходящего дорогу велосипедиста. В результате машина совершила наезд.

В Самарканде в результате ДТП погиб 50-летний велосипедист
Следственный департамент при МВД Узбекистана
В Самарканде в результате ДТП погиб 50-летний велосипедист

От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть человека".

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Теги:
велосипед, ДТП, Самарканд, Узбекистан



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