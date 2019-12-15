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Таблетки трамадола

И снова он: в Узбекистане задержана группа поставщиков "Трамадола"

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В ходе оперативных мероприятий сотрудники службы безопасности раскрыли преступную группировку, действовавшую в Ташкенте и Коканде. У преступников изъяли около 12 тысяч таблеток.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Служба государственной безопасности Узбекистана (СГБ) пресекла реализацию крупных партий психотропных лекарств.

Радио Sputnik
© Sputnik / RODION PROCA
Врач: "Трамадол" сродни наркотикам — привыкание с первого приема

Накануне сотрудники УСГБ по Ферганской области провели рейд на посту дорожно-патрульной службы "Чагали" Дангаринского района. В ходе операции был задержан автомобиль, следовавший из Ташкента в Коканд.

За рулем находился житель Нурафшона, а на пассажирском сиденье сидела жительница Учкуприкского района Ферганской области.

Правоохранители провели осмотр машины и обнаружили у женщины около 10 тысяч таблеток психотропного препарата "Трамадол". Она собиралась продать эти таблетки в Коканде.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники госбезопасности также поймали с поличным двух жителей Коканда. У одного из них нашли и изъяли 1150, а у другого – 800 таблеток.

Крупная партия психотропного лекарства Трамадол
Пресс-служба СГБ Узбекистана
Крупная партия психотропного лекарства "Трамадол"

В отношении всех злоумышленников было заведено уголовное дело. Сейчас следователи определяют, были ли замешаны еще какие-либо лица в этой преступной схеме.

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"Трамадол" является сильнодействующим веществом, продажа которого запрещена без рецепта врача. Также с октября прошлого года в Узбекистане введена уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт и другие действия с несколькими аналогами наркотических средств.

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Теги:
таблетки, наркотики, Коканд, Ташкент, Узбекистан



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