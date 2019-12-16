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Мужчина в наручниках

Пьяная ссора: мужчина убил свою мать в Ташкенте

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191216/13017615/Pyanaya-ssora-muzhchina-ubil-svoyu-mat-v-Tashkente.html

Избив мать молотком и ножкой от табуретки, мужчина ушел из дома и только на следующий день заподозрил, что что-то не так.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Ташкенте мужчина убил свою пожилую мать из-за ссоры, которая произошла в нетрезвом виде, сообщается в сюжете на телеканале Toshkent.

"31 октября 41-летний Денис и его мать Валентина, употребляя спиртное, поссорились. Мужчина набросился на мать, избивая ее молотком, затем ушел в свою комнату. Позже он начал снова ругаться с матерью и оторвал сиденье от табуретки, после чего стал бить ее по голове", - говорится в сообщении.

Бросив мать в таком состоянии, он вышел из дома и вернулся домой протрезвев. Примечательно, что по дороге он купил для нее даже лекарства.

Зайдя в комнату к матери, Денис увидел ее без движения, но решил не тревожить и лег спать.

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На утро следующего дня мужчина все-таки вызвал скорую помощь, так как его мать так и не поднялась.

Врачи смогли только констатировать смерть женщины в результате тяжких телесных повреждений.

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Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Теги:
тюрьма, Тюрьма, Ташкент, Ташкент, мать, Убийство, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан



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