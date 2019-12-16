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В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль

В Андижане на заправке взорвался автомобиль – есть пострадавший

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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К этой минуте известно немного. Сейчас следователи проводит проверку, по результатам которой будет дана дополнительная информация.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Андижанской области на газозаправочной станции "Шодлик инонч сервис" взорвался газовый баллон автомобиля марки Nexia-2. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

  • В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль
    В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль
    Следственный департамент при МВД Узбекистана
  • В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль
    В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль
    Следственный департамент при МВД Узбекистана
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Следственный департамент при МВД Узбекистана
В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль

Инцидент произошел примерно в 12.00 в махалле Жахонобод Андижанского района.

В результате взрыва пострадал водитель. О его состоянии не сообщается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливаются.

По результатам проверки будет дополнительно сообщено, заявили в департаменте.

Теги:
взрыв, автомобиль, автозаправка, Андижанская область



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