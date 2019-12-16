В Андижане на заправке взорвался автомобиль – есть пострадавший

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Андижанской области на газозаправочной станции "Шодлик инонч сервис" взорвался газовый баллон автомобиля марки Nexia-2. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.
- В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобильСледственный департамент при МВД Узбекистана
- В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобильСледственный департамент при МВД Узбекистана
Инцидент произошел примерно в 12.00 в махалле Жахонобод Андижанского района.
В результате взрыва пострадал водитель. О его состоянии не сообщается.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливаются.
По результатам проверки будет дополнительно сообщено, заявили в департаменте.