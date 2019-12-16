В Андижане на заправке взорвался автомобиль – есть пострадавший

К этой минуте известно немного. Сейчас следователи проводит проверку, по результатам которой будет дана дополнительная информация.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. В Андижанской области на газозаправочной станции "Шодлик инонч сервис" взорвался газовый баллон автомобиля марки Nexia-2. Об этом сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана.

В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль Следственный департамент при МВД Узбекистана

В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль Следственный департамент при МВД Узбекистана 1 / 2 Следственный департамент при МВД Узбекистана В Андижанской области на газозаправочной станции взорвался автомобиль

Инцидент произошел примерно в 12.00 в махалле Жахонобод Андижанского района.

В результате взрыва пострадал водитель. О его состоянии не сообщается.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливаются.

По результатам проверки будет дополнительно сообщено, заявили в департаменте.