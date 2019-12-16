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Сканер в зоне таможенного контроля международного

В Намангане таможенники пресекли незаконный ввоз товаров на миллионы сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191216/13026175/V-Namangane-tamozhenniki-presekli-nezakonnyy-tovarov-na-milliony-sumov.html

В автомобиле были обнаружены 12 разновидностей товаров в виде парфюмерии и бытовой техники на общую сумму 384 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Наманганской области и представители других правоохранительных органов провели совместное оперативное мероприятие в Учкурганском районе области.   

Был остановлен и досмотрен в установленном порядке грузовой автомобиль марки "ГАЗ-53" за рулем которого находился гражданин Ф.Р.

В автомобиле были обнаружены 12 разновидностей товаров в виде парфюмерии и бытовой техники на общую сумму 384 миллиона сумов, к которым у водителя автомобиля отсутствовали необходимые документы.

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В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Теги:
Наманганская область, Наманган, Государственный таможенный комитет



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