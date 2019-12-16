В Намангане таможенники пресекли незаконный ввоз товаров на миллионы сумов

В автомобиле были обнаружены 12 разновидностей товаров в виде парфюмерии и бытовой техники на общую сумму 384 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Наманганской области и представители других правоохранительных органов провели совместное оперативное мероприятие в Учкурганском районе области.

Был остановлен и досмотрен в установленном порядке грузовой автомобиль марки "ГАЗ-53" за рулем которого находился гражданин Ф.Р.

В автомобиле были обнаружены 12 разновидностей товаров в виде парфюмерии и бытовой техники на общую сумму 384 миллиона сумов, к которым у водителя автомобиля отсутствовали необходимые документы.

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В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.