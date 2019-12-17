Мужчину в Ташкенте избили за комментарии в Facebook: ответ ГУВД

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте началась проверка по обращению жителя Амира Шарифуллина, заявившего о том, что его избили неизвестные люди, информируют в ГУВД.

"По обращению гражданина Шарифуллина Амира, 1984 года рождения, опубликованному на сайте в Интернете, ГУВД начата проверка. О результатах будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Также ведомство просит не делать преждевременных выводов, а дождаться результатов проверки и официального сообщения пресс-службы.

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Напомним, в понедельник в СМИ появилась информация о том, что Амира Шарифуллина при выходе из дома двое неизвестных посадили в машину и отвезли в охраняемое место, где заставили на камеру несколько раз извиниться за тексты и комментарии в Facebook, а затем избили.