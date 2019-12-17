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Автомобили на дороге

Автобус с узбекистанцами сломался на трассе в Казахстане

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191217/13034704/Avtobus-s-uzbekistantsami-slomalsya-na-trasse-v-Kazakhstane.html

Консульско-правовой департамент МИД РУз вновь обратил внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски при проезде в холодное время года по территории Казахстана на автобусах или в других видах автотранспорта.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. Автобус, в котором находились 50 граждан Узбекистана, сломался на трассе Самара – Шымкент в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Инцидент произошел 14 декабря на территории Айтекебийского района Актюбинской области. Всего в автобусе находились 54 человека.

Знак аварийной остановки
Pixabay
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По данным Генерального консульства Узбекистана в Актау, эвакуировать пассажиров и обеспечить их горячей едой помогли сотрудники ДПС. Также они оказали содействие в ремонте автобуса, который позднее продолжил движение.

Узбекистанцам, находящимся в Нур-Султана, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, в том числе проездом, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Посольство РУз в Нур-Султане по номерам: +7 717 295 45 87, +7 777 218 20 10.

Граждане РУз, пребывающие в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистаусой областей, могут звонить в Генконсульство в Актау. Номера: +7 29 277 71 17, +7 777 599 00 50, +7 777 599 00 51.

Узбекистанцам, находящимся в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях, помогут сотрудники Генконсульства в Алматы. Номера: +7 727 299 20 70, +7 727 390 26 16.

Теги:
Казахстан, автотрасса, трасса, МИД Узбекистана, Узбекистанцы, автобусы, автобус



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