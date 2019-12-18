Двое человек погибли при обвале на стройплощадке метро - список

По предварительным данным, трагедия в метро унесла жизни двоих человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места происшествия, ссылаясь на официальные структуры, в результате аварии в Юнусабадской районе столицы погибли 2 человека, еще 3 человека числятся пропавшими без вести.

В пресс-службе МЧС республики уточнили сведения о погибших - это гражданин Равшанов Ж. 1989 г. р. и Абдуллаев Т. 1957 г. р.

ЧП произошло сегодня утром рядом с торгово-развлекательным центром MEGA PLANET. Обрушилась часть строящейся Юнусабадской линии метро. По данным "Узбекистон темир йуллари", причиной стали проливные дожди. В настоящее время место происшествия оцеплено.

В течение дня и до сих пор пожарные откачивают воду из котлована, который образовался в результате обвала 250 кубометров грунта.

Распоряжением правительства создана специальная правительственная комиссия для расследования причин и последствий аварии на части строящейся Юнусабадской линии метро.

Комиссии поручено расследовать причины и последствия ЧП, оперативно реагировать на инцидент, оказывать помощь жертвам и их семьям, а также выполнять ряд других задач.