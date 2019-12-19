Узбекистанец, снятый с рейса из-за приступа, вернулся на родину

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Гражданин Узбекистана, снятый в начале декабря с авиарейса из-за сердечного приступа, вернулся на родину, сообщает МИД республики.

"8 декабря в Посольство Узбекистана в Кувейте поступила информация о госпитализации 74-летного гражданина нашей страны Х.Н. с сердечным приступом. Он направлялся в Джидду через Эль-Кувейт для совершения умры и был по болезни снят с авиарейса", - говорится в сообщении.

По последней информации, после проведения лечения его состояние было оценено как удовлетворительное. Благодаря оперативному решению организационных вопросов 15 декабря гражданин Узбекистана благополучно вернулся на родину рейсом Jazeera Airways.

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Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся в Кувейте, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство нашей страны в г.Эль-Кувейте по телефону: +965-2539-65-15.