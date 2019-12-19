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В Бухаре изъято свыше 50 тысяч пиротехнических средств

© Sputnik / Николай Хижняк
Происшествия
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Один продавец контрафакта был задержан на территории общеобразовательной школы, второй - в собственном автомобиле, нагруженном "новогодним огоньком".

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В преддверии Нового года сотрудниками правоохранительных органов Бухарской области изъято свыше пятидесяти тысяч пиротехнических средств. Это произошло в результате оперативных мероприятий, утвержденных Министерством внутренних дел и его региональным подразделением, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в информационной службе областного УВД.

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Один продавец контрафакта был задержан на территории общеобразовательной школы №16 Ромитанского района. Это произошло во время проверки посещаемости учащихся рабочей группой, в состав которой входят сотрудники отраслевых служб ОВД.

"Во дворе школы в сумке у 17-летнего юноши, проживающего в махалле (квартале) Навбахор Ромитанского района, было обнаружено 15 пачек пиротехнических средств, в которых находилось 900 штук хлопушек; 36 хлопушек и 14 салютов изъяли у 19-летнего студента Бухарского инженерно-технологического института", - говорится в сообщении.

Оперативное мероприятие правоохранители провели в Бухаре.

Их коллеги в Гиждуванском районе обнаружили автомобиль, в котором находилось 52 800 единиц пиротехнических средств общей стоимостью 12,5 миллионов сумов. За рулем автомобиля находился 31-летний житель махалли Гаждумак.

В Бухаре изъято свыше 50 тысяч пиротехнических средств
Пресс-служба
В Бухаре изъято свыше 50 тысяч пиротехнических средств

22 сентября 2010 года президент Ислам Каримов соответствующим законом внес дополнения в Уголовный и Административный кодексы Республики Узбекистан, касающиеся упорядочения оборота пиротехнических изделий.

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Уголовный кодекс дополнен статьей 250 "Незаконный оборот пиротехнических изделий". Согласно ей, незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, ввоз и вывоз из страны, сбыт пиротехнических изделий, совершенное в значительном размере, подразумевает наказание от крупноразмерного штрафа до десяти лет лишения свободы, если данный процесс привел к человеческим жертвам.

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Одноименная статья появилась и в Кодексе об административной ответственности. Наказание по ней предусмотрено в виде штрафа: от пяти до двадцати минимальных размеров заработной платы с конфискацией предметов нарушения.

Теги:
Задержание, Происшествие, пиротехника, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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