В центре Москвы у здания ФСБ России произошла стрельба

По предварительной информации, в приемной Федеральной службы безопасности РФ трое неизвестных открыли огонь из автоматов Калашникова. Близлежащие улицы перекрыты, на место выдвинулся спецназ.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. В центре российской столицы неизвестные устроили стрельбу у здания Федеральной службы безопасности, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на телеканал "360".

По предварительной информации, трое нападавших открыли огонь из автоматов Калашникова в приемной спецслужбы.

Правоохранительным органам удалось сразу ликвидировать двоих нападавших, третий успел выбежать из здания и продолжает вооруженное сопротивление.

Ранее появилась информация, что человек с автоматом забаррикадировался в здании на Большой Лубянке и продолжает вести огонь.

В настоящий момент прилегающие к месту ЧП несколько улиц правоохранители оцепили, закрыта станция метро Кузнецкий мост. К зданию ФСБ прибыл спецназ и МЧС.

В пресс-службе ФСБ России сообщили, что стрелявший был нейтрализован, его личность устанавливается. В результате инцидента есть пострадавшие.

Движение в районе улицы Большая Лубянка перекрыто, ЦОД рекомендует выбирать маршруты объезда.