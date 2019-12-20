Дома трещали: в Узбекистане ощутили афганское землетрясение

В Узбекистане зафиксировано землетрясение силой от двух до четырех баллов. Некоторые жители пишут в социальных сетях, что подземные толчки заметно ощущались, дома "затрещали".

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. В Узбекистане зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого располагался на территории Афганистана. сообщает пресс-служба МЧС республики.

Согласно сводке, глубина очага подземных колебаний составила 202 километра, а сила в эпицентре — 6,5.

В столице Узбекистана, согласно данным спасателей, подземные толчки имели силу в 3 балла по шкале Рихтера. Такой же показатель зарегистрирован в Намангане, Андижане, Гулистане, Самарканде, Бухаре и Навои. В меньшей степени катаклизм почувствовали на западе страны - в Каракалпакии зафиксировано не более 2 баллов. В Термезе, всего в 280-ти километрах от эпицентра землетрясения, сейсмологи зафиксировали подземные толчки силой в 4 балла.

О пострадавших и разрушениях информации не поступала.

Пользователи Сети активно делятся информацией и ощущениями от очередного природного явления. Некоторые узбекистанцы написали, что от подземных толчков "трещали дома".