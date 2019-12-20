В ДТП под Рязанью пострадали пятеро граждан Узбекистана

Пока точных данных о том, гражданами какой страны являлись погибшие, - нет. Один из пострадавших узбекистанцев, по неподтвержденным данным, сейчас находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. В Рязанской области произошло крупное ДТП, в результате которого два человека погибли, еще семеро были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Пресс-служба УМВД РФ по Рязанской области Смертельное ДТП под Рязанью

Авария произошла ночью на трассе М-5 "Урал" в Путятинском районе.

По версии следствия, 28-летний водитель Kiа Rio ехал на слишком большой скорости, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Сhevrolet Captiva.

Пресс-служба УМВД РФ по Рязанской области Смертельное ДТП под Рязанью

От полученных травм водитель Kiа Rio и его 24-летний пассажир погибли. Еще семь пассажиров были доставлены в Шиловскую центральную больницу. В их числе – пятеро граждан Узбекистана.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

МИД республики подтвердил информацию о происшествии и взял ситуацию под контроль.

Консульско-правовой департамент напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Центрального федерального округа России и Армении, могут в необходимых случаях обратиться в Посольство в Москве по телефонам: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20.