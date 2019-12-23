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Преступник за решеткой

В Югре за истязание соотечественницы осужден гражданин Узбекистана

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191223/13086760/V-Yugre-za-istyazanie-sootechestvennitsy-osuzhden-grazhdanin-Uzbekistana.html

Мужчина признан виновным по статье о причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев. Соучастнику преступления удалось скрыться.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ханты-Мансийском автономном округе за истязание соотечественницы гражданин Узбекистана приговорен к реальному сроку.

Как было установлено, подсудимый в сговоре со своим знакомым летом 2016 года насильно усадил свою соотечественницу в авто около кафе "Караван" и отвез потерпевшую в лесополосу. Там ее заставили раздеться и сказать на камеру телефона, что она занимается проституцией, однако обещает больше этого не делать. Несмотря на то, что молодая женщина исполнила требования, мужчина нанес ей не менее 15 ударов ногами и руками по телу и голове и увез в город, где запер в своей съемной квартире.

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© Sputnik / Константин Чалабов
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Опасаясь дальнейшей расправы, потерпевшая выпрыгнула с балкона второго этажа, в результате чего получила компрессионный перелом позвоночника. 

По ее заявлению злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Нижневартовский городской суд признал его виновным в совершении преступления по ст. 117 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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По данным прокуратуры округа, соучастнику преступления удалось скрыться от предварительного следствия, выехав в Узбекистан. В настоящее время он объявлен в розыск.

 

Теги:
ХМАО, Россия, суд, побои, узбекистанка, узбекистанец, преступление



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