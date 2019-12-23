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Следственный изолятор, архивное фото

Россия экстрадировала разыскиваемую в Узбекистане мошенницу

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191223/13086820/Rossiya-ekstradirovala-razyskivaemuyu-v-Uzbekistane-moshennitsu.html

Гражданка Республики Узбекистана Назира Набиевна Тошева 1966 года рождения была задержана на территории города Владивосток Российской Федерации в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Российские власти передали правоохранительным органам Узбекистана уроженку Бухары, разыскиваемую на родине по обвинению в мошенничестве. Об этом 20 декабря сообщило областное Управление внутренних дел Sputnik Узбекистан.

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Гражданка Республики Узбекистана Назира Набиевна Тошева 1966 года рождения была задержана на территории города Владивосток Российской Федерации в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел.

"Назира Тошева задержана по прилете в международном аэропорту Бухары и в данное время помещена в следственный изолятор №4 областного УВД", - пояснили Sputnik в информационной службе ведомства.

На родине женщина числится в списке разыскиваемых с 5 марта 2015 года. Она обвиняется в преступлении по часть второй статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Мошенничество").

Напомним, несколько дней назад мошенник в Ташкенте, узнал номер карты потерпевшего и снял все имевшиеся деньги с его счета.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Задержание, Россия, Россия, узбекистанка, Бухара



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