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В Узбекистане женщины планировали отравление в детском саду - ответ МДО

© CC0 / Unsplash / Scott Umstattd
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191223/13086894/V-Uzbekistane-zhenschiny-planirovali-otravlenie-v-detskom-sadu-otvet-MDO.html

Известно, что таким способом злоумышленницы хотели сместить с должности заведующую дошкольным учреждением. Сейчас ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Две женщины планировали организовать отравление в одном из детских садов Узбекистана. Министерство дошкольного образования уже ведет расследование, сообщает пресс-служба.

"21 декабря текущего года в социальных сетях была распространена аудиозапись телефонного разговора двух неизвестных женщин, в ходе которого обсуждался план отстранения от занимаемой должности заведующей детским садом путем отравления детей данной организации", – говорится в сообщении.

В настоящее время ведет изучение этого дела. Вся информация будет передана в правоохранительные органы.

Напомним, отравления в дошкольных учреждениях Узбекистана в последнее время участились. Так, в октябре в Фергане воспитанники одного из детских садов попали в больницу с диагнозом "острая диарея". 

В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу >>

В начале октября в Самарканде произошло отравление воспитанников трех детских садов. Все учреждения пользовались услугами одного и того же поставщика питания.

Теги:
детский сад, дети, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление, Происшествие



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