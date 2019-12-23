В Узбекистане женщины планировали отравление в детском саду - ответ МДО

Известно, что таким способом злоумышленницы хотели сместить с должности заведующую дошкольным учреждением. Сейчас ведется расследование.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Две женщины планировали организовать отравление в одном из детских садов Узбекистана. Министерство дошкольного образования уже ведет расследование, сообщает пресс-служба.

"21 декабря текущего года в социальных сетях была распространена аудиозапись телефонного разговора двух неизвестных женщин, в ходе которого обсуждался план отстранения от занимаемой должности заведующей детским садом путем отравления детей данной организации", – говорится в сообщении.

В настоящее время ведет изучение этого дела. Вся информация будет передана в правоохранительные органы.

Напомним, отравления в дошкольных учреждениях Узбекистана в последнее время участились. Так, в октябре в Фергане воспитанники одного из детских садов попали в больницу с диагнозом "острая диарея".

В Фергане более десяти воспитанников детского сада попали в больницу >>

В начале октября в Самарканде произошло отравление воспитанников трех детских садов. Все учреждения пользовались услугами одного и того же поставщика питания.