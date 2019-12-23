Урок на всю жизнь: учитель из Нукуса перевел 165 млн сумов мошенникам

Мужчина получил на почту письмо от некоего Марка Роберта из Нигерии с предложением о трудоустройстве в крупную американскую компанию.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Более 165 млн сумов перевел мошенникам в Нигерию житель Нукуса, работающий учителем в одной из школ. Об этом сообщает издание "На посту" МВД страны.

Мужчина получил на почту письмо от некоего Марка Роберта из Нигерии с предложением о трудоустройстве в крупную американскую компанию.

Доверчивый узбекистанец охотно согласился и по условиям "контракта" в течение трех месяцев переводил деньги для оформления документов, виз и прочих расходов.

В общей сложности мошеннику удалось получить более 165 миллионов сумов. Осознав, что стал жертвой мошенника, гражданин Узбекистана обратился в правоохранительные органы.

В последнее время в Узбекистане участились случаи электронного мошенничества. В этой связи ГУВД Ташкента предупреждает, что если вдруг вы получили сообщения о том, что стали победителем каких-либо конкурсов, не сообщайте никому номер вашей карты и пришедший вам код! Если все же это произошло, немедленно обратитесь в ГУВД Ташкента по телефонам: 102, 71-232-30-40, 71-232-40-50.