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Урок на всю жизнь: учитель из Нукуса перевел 165 млн сумов мошенникам

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191223/13092118/Urok-na-vsyu-zhizn-uchitel-iz-Nukusa-perevel-165-mln-sumov-moshennikam.html

Мужчина получил на почту письмо от некоего Марка Роберта из Нигерии с предложением о трудоустройстве в крупную американскую компанию. 

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Более 165 млн сумов перевел мошенникам в Нигерию житель Нукуса, работающий учителем в одной из школ. Об этом сообщает издание "На посту" МВД страны.

Мужчина получил на почту письмо от некоего Марка Роберта из Нигерии с предложением о трудоустройстве в крупную американскую компанию. 

Доверчивый узбекистанец охотно согласился и по условиям "контракта" в течение трех месяцев переводил деньги для оформления документов, виз и прочих расходов.

Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© Sputnik / Александр Кряжев
Онлайн-бессердечность: ГУВД предприняло меры

В общей сложности мошеннику удалось получить более 165 миллионов сумов. Осознав, что стал жертвой мошенника, гражданин Узбекистана обратился в правоохранительные органы.

В последнее время в Узбекистане участились случаи электронного мошенничества. В этой связи ГУВД Ташкента предупреждает, что если вдруг вы получили сообщения о том, что стали победителем каких-либо конкурсов, не сообщайте никому номер вашей карты и пришедший вам код! Если все же это произошло, немедленно обратитесь в ГУВД Ташкента по телефонам: 102, 71-232-30-40, 71-232-40-50.

Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Интернет, мошенничество, Республика Каракалпакстан, киберпреступность



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