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Производство растительного масла

Не как по маслу: в Бухаре задержали грабителей маслозавода

© Sputnik / Сергей Венявский
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Продукцию, заранее расфасованную в ёмкости из-под клея, преступники вынесли через отверстие в стене. Награбленное они увезли на автомашине марки "Жигули".

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Правоохранительные органы Бухары раскрыли дело об ограблении маслоэкстракционного завода в Кагане, откуда было похищено готовой продукции стоимостью более двух тысяч долларов США, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Вечером 15 декабря со склада готовой продукции исчезло 1 500 бутылок с растительным маслом. Общая сумма ущерба составила 22 миллиона 275 тысяч сумов (2 345 долларов США).

Как сообщили в информационной службе областного УВД, в результате оперативно-разыскных мероприятий преступники были задержаны. Ими оказались трое работников предприятия 24, 32 и 34 лет, совершившие кражу по предварительному сговору.

Сливочное масло
© CC0 / Pixabay
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На место преступление злоумышленники проникли, преодолев высокий забор, окружавший периметр завода. Продукцию, заранее расфасованную в ёмкости из-под клея, они вынесли через отверстие в стене. Награбленное преступники увезли на автомашине марки "Жигули".

"Украденные маслопродукты изъяты при обыске и прикреплены к делу в качестве вещественных доказательств," - сообщили в областном УВД.

По данному факту в отношении этих лиц возбуждено уголовное дело по пунктам "в" и "г" части второй статьи 169 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Им может грозить до пяти лет лишения свободы.

Теги:
завод, растительное масло, ограбление, Узбекистан, Бухара



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