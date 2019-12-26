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В ДТП в Ташкенте пострадали 10 человек

В ДТП в Ташкенте пострадали 10 человек

ГУВД
Происшествия
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Один из водителей потерял управление транспортным средством, пересек бетонный разделитель и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями.

ТАШКЕНТ, 26 дек - Sputnik. В Ташкенте произошла авария, во время которой пострадали десять человек и столкнулись четыре автомобиля, сообщает ГУВД столицы.

"25 декабря около 17.00 в Чиланзарском районе на улице Бунедкор (ориентир – ресторан "Сой", рядом с Аллеей литераторов) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей – ГАЗ-3302, "Дамас", "Ласетти" и ВАЗ-2106. Личности всех водителей на текущий момент установлены", - говорится в сообщении.

В итоге, водитель ВАЗ-2106 и четыре его пассажира, водитель "Ласетти" и три его пассажира, а также пассажир "Дамаса" получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

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Предварительная причина ДТП заключается в том, что водитель "Ласетти" 20-летний Мухаммадали Т., двигаясь по улице Бунедкор-Байналминал со значительным превышением скорости, потерял управление транспортным средством, пересек бетонный разделитель и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с тремя автомобилями.

Доследственные действия продолжаются.

Теги:
Происшествие, водитель, автомобилисты, автомобили, автомобиль, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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