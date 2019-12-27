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В Коканде автобус ISUZU столкнулся с грузовым автомобилем Газ-52

ДТП с автобусом и грузовиком в Коканде: пострадали 10 человек

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191227/13118312/DTP-s-avtobusom-i-gruzovikom-v-Kokande-postradali-10-chelovek.html

Авария произошла утром в пятницу. На месте работает следственно-оперативная группа, причины устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Автобус столкнулся с грузовиком и опрокинулся в Коканде, пострадали 10 пассажиров, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

В ДТП в Ташкенте пострадали 10 человек
ГУВД
В ДТП в Ташкенте пострадали 10 человек
ДТП произошло 27 декабря в 8.30 по ташкентскому времени. На одном из перекрестков в Коканде автобус Isuzu столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-52. В результате столкновения автобус опрокинулся на бок.

"По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса, жертв нет", — говорится в публикации.

В Коканде автобус ISUZU столкнулся с грузовым автомобилем Газ-52
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"

На месте работает следственно-оперативная группа, причины ДТП устанавливаются.

В Коканде автобус ISUZU столкнулся с грузовым автомобилем Газ-52
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей с автобусом в Ферганской области вечером 26 декабря погибли четыре человека — пассажиры легковушек. 

В автобусе находились девять человек, им была оказана медицинская помощь на месте.

Теги:
Узбекистан, Ферганская область, Коканд, МВД Узбекистана, авария, ДТП



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