ДТП с автобусом и грузовиком в Коканде: пострадали 10 человек

Авария произошла утром в пятницу. На месте работает следственно-оперативная группа, причины устанавливаются.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Автобус столкнулся с грузовиком и опрокинулся в Коканде, пострадали 10 пассажиров, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

ДТП произошло 27 декабря в 8.30 по ташкентскому времени. На одном из перекрестков в Коканде автобус Isuzu столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-52. В результате столкновения автобус опрокинулся на бок.

"По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса, жертв нет", — говорится в публикации.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"

На месте работает следственно-оперативная группа, причины ДТП устанавливаются.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей с автобусом в Ферганской области вечером 26 декабря погибли четыре человека — пассажиры легковушек.

В автобусе находились девять человек, им была оказана медицинская помощь на месте.