ДТП с автобусом и грузовиком в Коканде: пострадали 10 человек

Происшествия 14:51 27.12.2019 (обновлено 16:07 27.12.2019) Получить короткую ссылку 35 0 0
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Авария произошла утром в пятницу. На месте работает следственно-оперативная группа, причины устанавливаются.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Автобус столкнулся с грузовиком и опрокинулся в Коканде, пострадали 10 пассажиров, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
ДТП произошло 27 декабря в 8.30 по ташкентскому времени. На одном из перекрестков в Коканде автобус Isuzu столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ-52. В результате столкновения автобус опрокинулся на бок.
"По предварительным данным, в автобусе находилось 20 человек, за медицинской помощью обратились 10 пассажиров автобуса, жертв нет", — говорится в публикации.
В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"
На месте работает следственно-оперативная группа, причины ДТП устанавливаются.
В Коканде автобус "ISUZU" столкнулся с грузовым автомобилем "Газ-52"
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух автомобилей с автобусом в Ферганской области вечером 26 декабря
погибли четыре человека — пассажиры легковушек.
В автобусе находились девять человек, им была оказана медицинская помощь на месте.