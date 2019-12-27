Бонни и Клайд по-узбекски: в Ташкенте пара ограбила аптеку - видео

Двадцатитрехлетний парень вместе со своей 20-летней подругой зашли в аптеку под видом покупателей и попросили дать им в долг глазные капли "Тропикамид".

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В Ташкенте двое молодых людей ограбили местную аптеку. Они унесли с собой деньги и психотропные препараты, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Инцидент произошел в сентябре в Яшнабадском районе. 23-летний парень и 20-летняя девушка подъехали на машине к аптеке и вошли в нее под видом покупателей. При этом девушка была в медицинской маске и черных очках.

Молодые люди попросили продавца дать им в долг глазные капли "Тропикамид". Тот отказал, объяснив, что лекарство отпускается только по рецепту.

Тогда парень перепрыгнул через прилавок и напал на аптекаря с ножом. Мужчина сумел вырваться и выбежал на улицу.

В это время девушка решила не терять времени и схватила коробку, в которой лежала выручка – 6,5 миллиона сумов. Грабители также забрали восемь флаконов "Тропикамида" стоимостью 320 тысяч сумов.

После этого они поспешили скрыться на автомобиле, однако аптекарь успел запомнить номер машины и тут же позвонил в полицию.

Далеко уехать грабителям не удалось – вскоре их остановили инспекторы ДПС.

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В ходе следствия было установлено, что 23-летний юноша ранее был неоднократно судим. Он рассказал, что раньше часто брал в этой аптеке психотропные средства в долг, а отдавал деньги позже. Грабитель заверил, что раскаивается в содеянном и попросил суд смягчить наказание.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".