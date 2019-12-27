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Следствие назвало возможные причины авиакатастрофы в Казахстане

© REUTERS / Pavel Mikheyev
Происшествия
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В результате крушения пассажирского лайнера Fokker-100 погибли 12 человек. Двадцать восьмое декабря объявлено в стране днем общенационального траура.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В настоящее время следствие рассматривает две версии крушения самолета близ Алма-Аты — ошибка пилота или техническая неисправность, рассказал на брифинге заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

По его словам, при взлете воздушное судно дважды коснулось хвостом взлетной полосы.

"Резкий крен пошел вправо. Взлетная полоса находилась в идеальном состоянии, бортовые самописцы найдены", — сказал Роман Скляр.

Он также подтвердил, что в больнице сейчас находятся 49 человек.

"Из них 18 — в крайне тяжелом состоянии. Один из пилотов погиб. Второй — в реанимации в тяжелом состоянии", — добавил вице-премьер.

© Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места трагедии
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Крушение самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 98 человек, произошло утром 27 декабря. Лайнер, направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. По официальным данным, погибли 12 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования близким погибших и пообещал, что все виновные понесут строгое наказание. Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

До выяснения обстоятельств крушения эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена.

Работа авиакомпании Bek Air также приостановлена.

Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура.

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Теги:
жертвы, Авиакатастрофа, Алма-Ата, Самолет, крушение самолета, Казахстан



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