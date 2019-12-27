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В Бухаре в многоквартирном доме произошел пожар

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Бедствие произошло из-за бытовой непредусмотрительности: разъем электросетей попросту не выдержал одновременного подключения нескольких мощных электрических приборов, а также скопления у очага быстровоспламеняющихся предметов.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В жилом доме в одном из районов Бухары произошел пожар. 

Возгорание случилось в минувший четверг в доме №23 по улице Алпомиш города Бухары. Кадры с места происшествия распространены в Сети. На них видно, как клубы густого черного дыма вырываются из окна последнего этажа жилого четырехэтажного дома.

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По сообщению пресс-службы пожарного ведомства, на вызов по факту о возгорании выехало два пожарных расчета. "Площадь возгорания составила 12 кв. м. Сотрудникам службы пожарной безопасности удалось полностью локализовать пожар", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в областном управлении пожарной безопасности.

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Служба пожарной безопасности
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По предварительным данным, пожар возник в результате короткого замыкания. Розетка попросту не выдержала одновременного подключения двух мощных электрических приборов - обогревателя и водонагревателя. Быстрому распространению огня послужило и скопление у очага быстровоспламеняющихся предметов.

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Пострадавших после пожара не зафиксировано.

Теги:
Бухара, тушение пожара, пожарные, пожар



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