СМИ: полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги

Во время празднования Хануки неизвестный ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего поспешил скрыться.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Полиция города Рамапо, штат Нью-Йорк, задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местных чиновников.

Ранее СМИ писали, что нападение было совершено у синагоги.

A knife attack at a rabbi's home in a New York suburb left several people wounded, an official said.https://t.co/FQy0cItIbe — The New York Times (@nytimes) December 29, 2019

По данным следствия, инцидент произошел во время празднования Хануки около 22.00 по местному времени в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.

Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.

В результате нападения пострадали пять человек. Об их состоянии пока не сообщается.

Ведется расследование произошедшего.