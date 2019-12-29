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Работа американской полиции

СМИ: полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги

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Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191229/13126525/SMI-politsiya-Nyu-Yorka-zaderzhala-napadavshego-s-nozhom-u-sinagogi.html

Во время празднования Хануки неизвестный ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего поспешил скрыться.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Полиция города Рамапо, штат Нью-Йорк, задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местных чиновников.

Ранее СМИ писали, что нападение было совершено у синагоги.

По данным следствия, инцидент произошел во время празднования Хануки около 22.00 по местному времени в округе Рокленд (Монси), пригород Нью-Йорка.

Неизвестный с ножом ворвался в дом раввина и атаковал собравшихся гостей, после чего сбежал.

В результате нападения пострадали пять человек. Об их состоянии пока не сообщается.

Ведется расследование произошедшего.

Теги:
нож, нападение, Нью-Йорк, ханука, США



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