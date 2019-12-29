17:39 29 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB152.94
  • EUR10542.23
  • USD9516.37
Поиск
Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

В Эстонии перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Петербурга

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Происшествия
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1312/67/13126725.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191229/13126808/V-Estonii-perevernulsya-avtobus-s-passazhirami-iz-Peterburga.html

Всего в салоне находились 67 человек, включая двоих водителей. Сообщается о девяти пострадавших. Они были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Эстонии перевернулся направлявшийся из Санкт-Петербурга пассажирский автобус, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

ДТП произошло на 30-м километре трассы Таллин-Нарва.

По предварительным данным, в салоне находились 67 человек. По данным СМИ, погибших нет. Сообщается о девяти пострадавших, четверо из них — граждане Латвии. Все они были госпитализированы.

  • Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
    Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
  • Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
    Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии
    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
1 / 2
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Возможной причиной ДТП могла стать неисправность автобуса, из-за которой он съехал в кювет.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Теги:
автобус, ДТП, Санкт-Петербург, Россия, Эстония



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
#СпутникСила: журналисты запустили акцию в защиту Sputnik Эстония — фото
Впервые после чернобыльской аварии в Припяти установили новогоднюю елку
В Припяти впервые после чернобыльской аварии украсили новогоднюю ёлку
Главные события 2019 года в политике, экономике, культуре и спорте
Главные события 2019 года в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться