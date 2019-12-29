В Эстонии перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Петербурга

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Эстонии перевернулся направлявшийся из Санкт-Петербурга пассажирский автобус, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.
ДТП произошло на 30-м километре трассы Таллин-Нарва.
По предварительным данным, в салоне находились 67 человек. По данным СМИ, погибших нет. Сообщается о девяти пострадавших, четверо из них — граждане Латвии. Все они были госпитализированы.
- Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в ЭстонииДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
- Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в ЭстонииДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Возможной причиной ДТП могла стать неисправность автобуса, из-за которой он съехал в кювет.
Обстоятельства происшествия выясняются.