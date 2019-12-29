В Эстонии перевернулся пассажирский автобус, следовавший из Петербурга

Всего в салоне находились 67 человек, включая двоих водителей. Сообщается о девяти пострадавших. Они были госпитализированы.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Эстонии перевернулся направлявшийся из Санкт-Петербурга пассажирский автобус, сообщается в Telegram-канале Sputnik Ближнее зарубежье.

ДТП произошло на 30-м километре трассы Таллин-Нарва.

По предварительным данным, в салоне находились 67 человек. По данным СМИ, погибших нет. Сообщается о девяти пострадавших, четверо из них — граждане Латвии. Все они были госпитализированы.

Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб 1 / 2 ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Пассажирский автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Возможной причиной ДТП могла стать неисправность автобуса, из-за которой он съехал в кювет.

Обстоятельства происшествия выясняются.