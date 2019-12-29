В Казахстане прощаются с погибшими при крушении самолета

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Казахстане сегодня проходят церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе, которая произошла в пятницу.
В Алма-Ате в последний путь проводили генерал-майора Рустема Кайдарова, погибшего на 81 году жизни. Как отметили власти города, страна никогда не забудет тот значительный вклад, который генерал-майор сделал в развитие правоохранительной системы Казахстана. Проститься с Кайдаровым пришли около трех тысяч человек, пишет Sputnik Казахстан.
В траурной церемонии принял участие аким города Бакытжан Сагинтаев. Он зачитал телеграмму соболезнования от имени главы государства. Накануне вечером аким посетил семьи погибших алматинцев.
В городе также появился мемориал жертвам авиакатастрофы. Расположен он на местном Арбате.
В Нур-Султане в этот же день прощались с погибшими в авиакатастрофе Арман Исиной и журналисткой Даной Кругловой. Накануне похорон аким города Алтай Кульгинов также посетил семьи погибших и выразил им соболезнования. Акимат Нур-Султана взял на себя организацию похорон.
Крушение самолета в Казахстане
Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря. Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший по направлению Алма-Аты – Нур-Султан разбился близ поселка Гульдала.
Опубликован список жертв авиакатастрофы в Казахстане >>
Сразу после вылета из аэропорта лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.
- Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100© Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
- Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100© Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
- Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100 в Казахстане© REUTERS / Pavel Mikheyev
- Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100© Sputnik / Timur Batyrshin
- Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100© Sputnik / Timur Batyrshin
На борту лайнера находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По официальным данным, погибли 12 человек, пострадали 49. Среди погибших — командир воздушного судна. Второй пилот сейчас находится в больнице.
Ранее следствие рассматривало две версии крушения самолета - ошибка пилота или техническая неисправность. Теперь есть третья версия - метеорологические условия.
Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная правительственная комиссия под руководством премьер-министра.
До этого момента эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена. Работа авиакомпании также пока приостановлена.