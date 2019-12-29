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В Казахстане прощаются с погибшими при крушении самолета

Sputnik / Болат Шайхинов
Происшествия
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Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (11)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20191229/13130085/V-Kazakhstane-proschayutsya-s-pogibshimi-pri-krushenii-samoleta.html

Вчера в стране был объявлен траур. В причинах трагедии еще предстоит разобраться, а пока в Алма-Ате и Нур-Султане прощаются с теми, кто стал жертвой чудовищной авиакатастрофы.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Казахстане сегодня проходят церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе, которая произошла в пятницу.

В Алма-Ате в последний путь проводили генерал-майора Рустема Кайдарова, погибшего на 81 году жизни. Как отметили власти города, страна никогда не забудет тот значительный вклад, который генерал-майор сделал в развитие правоохранительной системы Казахстана. Проститься с Кайдаровым пришли около трех тысяч человек, пишет Sputnik Казахстан.

На похороны председателя президиума Совета генералов Рустема Кайдарова пришли около трех тысяч человек
Sputnik / Тимур Батыршин
На похороны председателя президиума "Совета генералов" Рустема Кайдарова пришли около трех тысяч человек

В траурной церемонии принял участие аким города Бакытжан Сагинтаев. Он зачитал телеграмму соболезнования от имени главы государства. Накануне вечером аким посетил семьи погибших алматинцев.

В городе также появился мемориал жертвам авиакатастрофы. Расположен он на местном Арбате.

Мемориал жертвам авиакатастрофы
Sputnik / Тимур Батыршин
Мемориал жертвам авиакатастрофы

В Нур-Султане в этот же день прощались с погибшими в авиакатастрофе Арман Исиной и журналисткой Даной Кругловой. Накануне похорон аким города Алтай Кульгинов также посетил семьи погибших и выразил им соболезнования. Акимат Нур-Султана взял на себя организацию похорон.

Крушение самолета в Казахстане

Авиакатастрофа произошла утром 27 декабря. Пассажирский самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, летевший по направлению Алма-Аты – Нур-Султан разбился близ поселка Гульдала.

Опубликован список жертв авиакатастрофы в Казахстане >>

Сразу после вылета из аэропорта лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением.

  • Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100
    © Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
  • Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100
    © Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
  • Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100 в Казахстане
    © REUTERS / Pavel Mikheyev
  • Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100
    © Sputnik / Timur Batyrshin
  • Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100
    © Sputnik / Timur Batyrshin
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© Sputnik / Committee for Emergency Situations of Kazakhstan
Сотрудники спасательной службы и полиции на месте крушения самолета Fokker 100

На борту лайнера находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По официальным данным, погибли 12 человек, пострадали 49. Среди погибших — командир воздушного судна. Второй пилот сейчас находится в больнице.

Ранее следствие рассматривало две версии крушения самолета - ошибка пилота или техническая неисправность. Теперь есть третья версия - метеорологические условия.

Для выяснения обстоятельств случившегося создана специальная правительственная комиссия под руководством премьер-министра.

До этого момента эксплуатация самолетов Fokker-100 в Казахстане и России остановлена. Работа авиакомпании также пока приостановлена.

Тема:
Крушение пассажирского самолета Fokker-100 в Казахстане (11)
Теги:
похороны, траур, Нур-Султан, Алма-Ата, Самолет, Крушение, Казахстан



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