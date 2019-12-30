Компания UzAuto Motors предупредила жителей о появлении мошенников

Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Недавно в СМИ был опубликован материал о людях, которые заплатили за покупку автомобиля в Самарканде и теперь вынуждены ночевать в автосалоне. В этой связи компания UzAuto Motors сделала официальное заявление.

"ООО Diyora orzu trans, ведущее свою деятельность в Самарканде, не является официальным дилером UzAuto Motors!" - говорится в сообщении.

Несмотря на множество предупреждений и активную работу правоохранительных органов, мошенников до сих пор много. Они предлагают покупателям автомобили от имени различных лизинговых и кредитных организаций. Жертвами подобных "предпринимателей" становится множество людей, которые в результате не получают ни автомобиль, ни свои деньги.

UzAuto Motors просит покупателей, которые хотят приобрести новый автомобиль, быть бдительными и обращаться только к официальным дилерам, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте компании.

О вышеуказанных неправомерных действиях необходимо сообщить по номеру телефона доверия компании (78) 141 77 77, предупредила компания UzAuto Motors.