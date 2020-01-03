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Петарда

При взрыве самодельной петарды под Ташкентом скончался школьник

Flickr / FreeUsePhotos
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200103/13158265/Pri-vzryve-samodelnoy-petardy-pod-Tashkentom-skonchalsya-shkolnik.html

Трое молодых людей, изготовив самодельную петарду с большим зарядом, запустили ее в школьника. Несмотря на усилия врачей, ученик восьмого класса умер в больнице.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В Ташкентской области произошла трагедия, в результате которой погиб школьник, сообщает Следственный департамент при МВД.

1 января около 16.30 трое 20-летних молодых людей изготовили самодельную петарду, которую затем заложили в кусок трубы длиной 60 сантиметров.

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После этого молодые люди подожгли самодельное пиротехническое устройство, направив его конец на ученика восьмого класса.

Воспламенившийся заряд пиротехники нанес мальчику тяжкие телесные повреждения, его госпитализировали. Однако, несмотря на усилия врачей, школьник скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот пиротехнических изделий, повлекшее смерть человека".

Теги:
школьники, пиротехника, трагедия



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