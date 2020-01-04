Пиар или правда: ГУВД проверит факт избиения 13-летнего подростка своим братом

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мальчик рассказывает о том, что он подвергается избиениям со стороны своего брата и содержится в подвале дома, однако позднее появились слухи, что это была постановка.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. ГУВД Ташкента проведет проверку по делу об избиении несовершеннолетнего мальчика собственным братом.

"Сообщаем, что данный факт взят на контроль заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан - начальником ГУВД Ташкента генерал-майором Р. Джураевым, и в настоящее время УКД ОВД Юнусабадского района проводит доследственную проверку", - говорится в сообщении.

В пятницу вечером в правоохранительные органы также обратились три женщины. Одна из них представилась Саодат Абдузакировой и потребовала объяснить, какие меры принимаются по факту нанесения подростку телесных повреждений. С женщиной провели беседу и все объяснили.

Ранее в Интернете распространилось видео, где подросток лежит на кровати с гематомами и ссадинами на теле и рассказывает, как над ним издевались.

Во время съемки мальчик разговаривает с женщиной, которой удается выяснить, что побоями занимается брат пострадавшего ребенка.

По сообщению СМИ, мальчик является сыном известной актрисы Мадины Мухтаровой, а видео было снято самой матерью.

Позже в соцсетях распространилось новое видео, в котором подросток рассказывает, что это был его актерский эксперимент и все, что он рассказал в первом видео, - неправда. Однако говорит он это неуверенным голосом.

По данному инциденту проводится проверка. В связи с общественным резонансом, который получил данный случай, в субботу в 12.00 в 7-м отделе внутренних дел УКД ОВД Юнусабадского района для журналистов и блогеров состоится брифинг.