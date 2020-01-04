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В Германии на ферме в результате несчастного случая погиб узбекистанец

© Sputnik / Кирилл Брага
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200104/13160892/V-Germanii-na-ferme-v-rezultate-neschastnogo-sluchaya-pogib-uzbekistanets.html

Мужчина несколько месяцев проходил практику на одном из немецких предприятий в рамках программы повышения квалификации.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Гражданин Узбекистана Р. Х. погиб в результате несчастного случая в Германии, сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на посольство республики в ФРГ.

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С октября мужчина проходил практику в одном из фермерских хозяйств в пригороде Киля в рамках программы повышения квалификации немецкого общества PRAXX.

27 декабря он разбился, упав с высоты. Местная полиция провела расследование и подтвердила несчастный случай.

О кончине узбекистанца сообщил его дядя, обратившийся 31 декабря в консульский отдел посольства.

Тело погибшего в скором времени доставят на родину.

Консульско-правовой департамент МИДа напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Германии, Швеции, Швейцарии и Чехии, в случае необходимости могут обратиться в посольство республики в Берлине по телефонам: +49−30−39−40−98−55 и +49−30−39−40−98−30.

Теги:
узбекистанец, смерть, Германия



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