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На узбекско-кыргызской границе произошел конфликт — подробности

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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В результате инцидента никто не пострадал. С местным населением проводится разъяснительная работа. Обстановка на границе стабильная.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Конфликт между кыргызстанцами и узбекскими пограничниками произошел на неописанном участке государственной границы между двумя странами, пострадавших нет, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Государственную погранслужбу КР.

По данным пресс-службы ведомства, граждане Кыргызстана в поисках своего скота случайно зашли на спорный участок границы. Встретив погранотряд из Узбекистана, они вступили в словесную перепалку, которая впоследствии переросла в драку.

Чтобы остановить столкновение, военнослужащие из Узбекистана произвели несколько выстрелов в воздух. Пострадавших нет.

Конфликт удалось уладить мирно. По данным Государственной погранслужбы Кыргызстана, состоялась встреча погранпредставителя КР по Ала-Букинскому району с погранпредставителем Узбекистана по Пунганскому направлению.

"Стороны обсудили меры по недопущению эскалации инцидента. По итогам встречи узбекистанская сторона вернула кыргызстанской 520 голов скота. Кыргызстанцы заявили, что не имеют претензий к военнослужащим Узбекистана", — сообщили в погранслужбе.

С местным населением проводится разъяснительная работа. Обстановка на границе стабильная.

Теги:
Конфликт, граница, госграница, Узбекистан, Кыргызстан



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