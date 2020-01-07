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В Ташкенте наказали водителей, которые опасно развлеклись на дороге

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200107/13170278/V-Tashkente-nakazali-voditeley-kotorye-opasno-razvlekalis-na-doroge.html

Ранее в социальной сети Facebook был опубликован видеоролик, на котором несколько автомобилей едут колонной, угрожая безопасности других участников дорожного движения.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Ташкенте оштрафовали автомобилистов, которые в новогоднюю ночь проехали колонной по столичным улицам, нарушив при этом несколько правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Действия водителей снял на видео один из пользователей Facebook, после чего ролик увидели сотни людей.

Как сообщили в столичном ГУВД, нарушителями оказались шестеро мужчин — 36-летний Хуршид С., 22-летний Мухаммадризо Э., 20-летний Темур К., 23-летний Иброхим М., 25-летний Иброхим А. и 19-летний Элёр А. 

В отношении них были составлены протоколы по факту нарушений в соответствии с Кодексом об административной ответственности.

"Любопытный факт: большинство водителей из данного списка управляли автомобилем по доверенности", — отметили в ведомстве.

Водителям напомнили, что устанавливать спецсигналы без разрешения, иными способами нарушать правила пользования световыми приборами, двигаться по дорогам неорганизованной колонной, совершая опасные маневры, забывать закрывать двери на время движения, нарушать прочие требования законодательства — недопустимо вне зависимости от даты.

Теги:
штраф, водители, ГУВД Ташкента, Ташкент



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