Лизинговую компанию в Бухаре уличили в обмане клиентов

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Бухаре возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении руководства ООО "Ориент Авто Лизинг", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По данным информационной службы областного УВД, компания брала деньги у клиентов, обязуясь доставить им автомобили в установленные сроки. В числе пострадавших — трое жителей Бухары, которым фирма обещала доставить машину в течение четырех месяцев. Не дождавшись исполнения договора, мужчины написали заявление в органы внутренних дел.
Как оказалось, это не единственные случаи, когда клиенты данной фирмы оказались обманутыми. Заявления с подобными претензиями получило и Бухарское городское Общество защиты прав потребителей (ОЗПП). По данным организации, летом 2019-го двое мужчин отдали компании по 30 миллионов сумов, возвратить которые удалось лишь после вмешательства представителей Общества.
По словам руководителя ОЗПП в Бухаре Карима Хафизова, мошенничеством в сфере лизинга промышляют и другие фирмы. За два последних года в Общество за помощью обратилось двенадцать человек, всем им было возвращено в общей сложности полмиллиарда сумов.
По его словам, недобросовестные предприниматели часто меняют названия. Например, ООО Umid Savdo Fayz Invest, офис которого уже успел сменить адрес, когда-то был "Умид автолизинг". Поэтому Хафизов не исключает появления новых жертв в будущем.
Чтобы избежать обмана, эксперт советует изучить компанию, прежде чем воспользоваться ее услугами, внимательно ознакомиться с договором, посоветоваться с юристами. При малейшем подозрении без всяких сомнений обращаться в Общество защиты прав потребителей или правоохранительные органы.
"Подобные истории часто появляются в СМИ. Люди уже с осторожностью относятся к этим предложениям. Но и мошенники не дремлют, выдумывая новый вид деятельности. Как мне удалось выяснить, некоторые из них переключились с лизинга автомобилей на лизинг жилья. Здесь уже речь идет о суммах куда крупнее", — говорит руководитель ОЗПП в Бухаре.
Он отмечает, что сегодня обманщики встречаются не только в сфере лизинга. К ним уже поступали жалобы на так называемых "предпринимателей", предлагающих услуги по трудоустройству за границей, отправке на учебу в зарубежный вуз, эмиграцию и даже хадж.