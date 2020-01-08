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Ключи от автомобиля. Иллюстративное фото

Лизинговую компанию в Бухаре уличили в обмане клиентов

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200108/13173206/Lizingovaya-kompaniya-v-Bukhare-obmanyvala-klientov.html

Как минимум три человека в Бухаре пострадали от деятельности местной лизинговой компании, обманувшей своих клиентов на крупные суммы.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В Бухаре возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" в отношении руководства ООО "Ориент Авто Лизинг", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По данным информационной службы областного УВД, компания брала деньги у клиентов, обязуясь доставить им автомобили в установленные сроки. В числе пострадавших — трое жителей Бухары, которым фирма обещала доставить машину в течение четырех месяцев. Не дождавшись исполнения договора, мужчины написали заявление в органы внутренних дел.

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Пресс-служба компании UzAuto Motors
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"Расследование подтверждает факты, описанные в заявлениях. Было установлено, лизинговая компания 21 февраля 2019 года получила 30 миллионов сумов от гражданина М. А., 20 мая — 50 миллионов от гражданина У. Ш., 27 июня — 38 миллионов от Х. К. Потерпевшими оказались двое мужчин 29 лет и один — 50-ти", — сообщили в областном УВД.

Как оказалось, это не единственные случаи, когда клиенты данной фирмы оказались обманутыми. Заявления с подобными претензиями получило и Бухарское городское Общество защиты прав потребителей (ОЗПП). По данным организации, летом 2019-го двое мужчин отдали компании по 30 миллионов сумов, возвратить которые удалось лишь после вмешательства представителей Общества.

По словам руководителя ОЗПП в Бухаре Карима Хафизова, мошенничеством в сфере лизинга промышляют и другие фирмы. За два последних года в Общество за помощью обратилось двенадцать человек, всем им было возвращено в общей сложности полмиллиарда сумов.

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© Sputnik / Валерий Мельников
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"Из них десять случаев было связано только с одним ООО Umid Savdo Fayz Invest. Людей привлекают условия беспроцентной рассрочки на фоне очень дорогих банковских кредитов. Но на этом рынке довольно много обмана", — объясняет Хафизов.

По его словам, недобросовестные предприниматели часто меняют названия. Например, ООО Umid Savdo Fayz Invest, офис которого уже успел сменить адрес, когда-то был "Умид автолизинг". Поэтому Хафизов не исключает появления новых жертв в будущем.

Чтобы избежать обмана, эксперт советует изучить компанию, прежде чем воспользоваться ее услугами, внимательно ознакомиться с договором, посоветоваться с юристами. При малейшем подозрении без всяких сомнений обращаться в Общество защиты прав потребителей или правоохранительные органы.

"Подобные истории часто появляются в СМИ. Люди уже с осторожностью относятся к этим предложениям. Но и мошенники не дремлют, выдумывая новый вид деятельности. Как мне удалось выяснить, некоторые из них переключились с лизинга автомобилей на лизинг жилья. Здесь уже речь идет о суммах куда крупнее", — говорит руководитель ОЗПП в Бухаре.

Он отмечает, что сегодня обманщики встречаются не только в сфере лизинга. К ним уже поступали жалобы на так называемых "предпринимателей", предлагающих услуги по трудоустройству за границей, отправке на учебу в зарубежный вуз, эмиграцию и даже хадж.

Теги:
уголовное дело, мошенничество, мошенник, Бухара



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