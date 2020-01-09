Черный дым: в Ташкентской области горел огромный склад - видео

Вероятной причиной пожара стала небрежность при соединении стройматериалов с помощью фена. Пострадавших нет.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. В Ташкентской области сильный пожар - вчера горел склад одного из предприятий, сообщает МЧС Узбекистана.

"8 января в 16.10 в пожарную часть было сообщено о пожаре на вновь строящемся складе семейного предприятия "Изза Бобур" в ССГ Гульзор Средне-Чирчикского района Ташкентской области", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара были привлечены шесть пожарных экипажей. Первые подразделения прибыли в 16.26. Отмечается, что расстояние до ближайшей пожарной части составляло 15 км. В результате оперативных действий пожарных, пожар был локализован в 16.40 и потушен в 17.05.

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В результате 300 кв. метров здания было спасено от огня. Однако сгорели строительные материалы и крыша склада площадью 190 кв. метров.

Вероятной причиной пожара стала небрежность при соединении стройматериалов с помощью фена. Пострадавших нет.