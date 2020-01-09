17:10 09 Января 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB153.43
  • EUR10608.90
  • USD9507.89
Поиск
Милиция

В Каракалпакстане зверски убили мать и двухлетнего ребенка

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
103 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/811/85/8118518.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200109/13179237/V-Karakalpakstane-zverski-ubili-mat-i-dvukhletnego-rebenka.html

Районная прокуратура возбудила дело по статье 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса РУз, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Тела женщины и ее двухлетней дочери были обнаружены 8 января в частном доме в селе Кипчак Амударьинского района Каракалпакстана, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов. 

Трупы Ф. Ш. 1993 года рождения и ее дочери А. С. 2017 года рождения с травмами челюсти и шеи и признаками удушения нашли в частном доме.

В сарае было обнаружено также тело повешенного хозяина, гражданина С. Д.

Районная прокуратура возбудила дело по пункту "а" части 2 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса РУз, идет следствие.

Теги:
ребенок, уголовное дело, Каракалпакстан, Убийство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Память погибших в авиакатастрофе членов экипажа Boeing-737 почтили в Киеве
Киев почтил память жертв авиакатастрофы в Иране - фотолента
Это был один из наших лучших самолетов - руководство МАУ о крушении Boeing-737
Один из наших лучших самолетов: руководство МАУ о крушении Boeing-737 — видео
Итоги выборов в Олий Мажлис
Итоги выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться