В Каракалпакстане зверски убили мать и двухлетнего ребенка

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Тела женщины и ее двухлетней дочери были обнаружены 8 января в частном доме в селе Кипчак Амударьинского района Каракалпакстана, сообщил начальник Отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Трупы Ф. Ш. 1993 года рождения и ее дочери А. С. 2017 года рождения с травмами челюсти и шеи и признаками удушения нашли в частном доме.

В сарае было обнаружено также тело повешенного хозяина, гражданина С. Д.

Районная прокуратура возбудила дело по пункту "а" части 2 статьи 97 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса РУз, идет следствие.