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Следственный изолятор, архивное фото

Бывшего дипломата обвинили в госизмене и присудили срок

© Sputnik / Владимир Песня
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Уголовное дело против Кадыра Юсупова было возбуждено 1 декабря 2018 года Службой государственной безопасности по части 1 статьи 157 ("Измена государству") УК РУз.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Состоялось оглашение приговора бывшему дипломату Кадыру Юсупову, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 157 УК РУз, сообщает пресс-служба Верховного суда.

В течение нескольких месяцев на закрытом судебном заседании заслушаны и проанализированы показания подсудимых и свидетелей. Были изучены доказательства, собранные следственным управлением СГБ, и аргументы обвиняемого.

Тщательно и полностью исследовав материалы дела, суд установил, что подсудимый К. Юсупов виновен в государственной измене.

При назначении наказания подсудимому суд основывался на принципах гуманности и справедливости, изложенных в Конституции и уголовном законодательстве Республики Узбекистан.

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В результате, принимая во внимание характер преступления и степень социальной опасности, смягчающие и отягчающие обстоятельства, такие как личность обвиняемого и семейное положение, К. Юсупов был приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Уголовное дело против Кадыра Юсупова было возбуждено 1 декабря 2018 года Службой государственной безопасности по части 1 статьи 157 ("Измена государству") УК РУз. 23 мая 2019-го дело с обвинительным заключением передано для рассмотрения в Военный суд.

Для справки: Кадыр Юсупов в 2002-2003 годах возглавлял пресс-службу МИДа, работал представителем Узбекистана в ООН и ОБСЕ, занимал должность временного поверенного в делах Узбекистана в Австрии, Словакии и Венгрии с 2006 по 2009 годы. Также проработал в посольствах Узбекистана в Великобритании, странах Ближнего Востока.

Теги:
дипломат, Верховный суд Узбекистана, уголовное дело, Приговор



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