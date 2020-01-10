Задержанные призывали молодежь стать приверженцами своей догматической идеологии, агитируя совершать преступления, вступив в ряды международных террористических организаций.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В результате совместных оперативных мероприятий сотрудников МВД и СГБ Узбекистана, проведенных в Ташкенте, 7 января была прекращена деятельность группы членов запрещенного в стране религиозно-экстремистского течения (РЭТ) "Джихадисты"*, сообщает МВД республики.

"Данные лица на территории Узбекистана выполняли поручения членов террористической организации, нашедших убежище в Сирии, вели среди населения противозаконную агитацию, распространяли идеи РЭТ "Джихадисты"*, а также вели незаконные действия по пополнению своих рядов", - говорится в сообщении.

Помимо этого, задержанные призывали молодежь стать приверженцами своей догматической идеологии, агитируя совершать преступления, вступив в ряды международных террористических организаций на территории Сирии.

По информации МВД, у них установлено наличие материалов экстремистского содержания, которые изъяты в процессуальном порядке.

МВД В Узбекистане задержаны члены течения "Джихадисты"

На сегодня в отношении данных лиц возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз, ведутся следственно-оперативные действия.

Напомним, постановлением Верховного суда Республики Узбекистан от 26 сентября 2016 года деятельность организации религиозно-экстремистского течения "Джихадисты"* включена в список запрещенных на территории страны организаций.

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МВД также обратилось к молодежи с просьбой не попадать под влияние пагубных идеологий, не обманываться агитацией сомнительных сайтов в социальных сетях, не пользоваться материалами, вызывающими угрозу общественному порядку, не хранить и не распространять их.

*"Джихадисты" - религиозно-экстремистская организация, запрещенная в Республике Узбекистан