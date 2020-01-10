В Сергели ночью произошел крупный пожар

Горел цех по производству бытовой техники, расположенный на 4-м этаже, а также крыша здания на площади 900 кв. м.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сегодня ночью, 10 января, в Ташкенте произошел пожар на территории цеха по производству бытовой техники, сообщает МЧС Узбекистана.

"В 00.28 в Сергелийском районе, на улице Лутфикор, на территории ГУП "Управляющая дирекция Сергелийской малой производственной зоны" произошел пожар", - говорится в сообщении.

Согласно информации, горел цех по производству бытовой техники, расположенный на 4-м этаже, а также крыша здания на площади 900 кв. м.

Сохранено от огня 1000 кв. м строений здания. Боевые пожарные расчеты прибыли на место возгорания в 00.33, и в результате оперативных и слаженных действий личного состава пожар локализован в 02.20 и ликвидирован в 03.40.

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Причина пожара, а также сумма причиненного ущерба устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгорания не зафиксировано.