В Москве узбекистанца осудили на 5,5 лет за призывы к терроризму в соцсетях

Как отмечается, в течение двух лет мужчина умышленно публиковал в Интернете материалы с оправданием деятельности террористических организаций и пропагандой насилия.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Суд в Москве приговорил к 5,5 годам колонии гражданина Узбекистана за публичное оправдание терроризма в Интернете, сообщает Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, 24-летний Шермухаммад Шамсиддинов в период с 2016 по 2018 годы умышленно публиковал на своей странице в соцсети аудиозаписи и видео с оправданием деятельности террористических организаций и пропагандой насилия.

Шамсиддинов также призывал других людей присоединиться к террористам.

Суд приговорил гражданина Узбекистана к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Осужденному также запрещено создавать и администрировать сайты в Интернете в течение трех лет.