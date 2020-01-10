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Подросток сбил на снегоходе троих парней на горнолыжном курорте

Следственный комитет МВД
Происшествия
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Трое пострадавших получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Зимний отдых закончился трагедией для троих молодых людей на горнолыжном курорте "Чимён". В минувшее воскресение примерно в 11:00 часов 17-летний юноша на снегоходе марки YAMAHA VK540B наехал на спускавшихся со склона на надувном матраце троих парней, сообщает следственный комитет МВД.

Открытие горнолыжного курорта Амирсой в Ташкентской области
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Трое пострадавших получили различные телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.
По данному факту Следственным отделом при ОВД Бустанлыкского района возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).

Ведется предварительное следствие.

Теги:
Чимган, горы, снегопад, горнолыжный курорт, проишествие



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