Районного хокима оштрафовали за оскорбление личности на 4,4 млн сумов

Хоким Мингбулакского района Намангансткой области сделал выговор, а затем оскорбил управляющего дачным хозяйством "Гулистон" и других фермеров за то, что они не отремонтировали сельскохозяйственную технику.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Прокуратура Наманганской области провела предварительное расследование обстоятельств распространившейся в социальной сети аудиозаписи. На ней слышно, как и.о. хокима Мингбулакского района Наманганской области Нуршод Худойбердиев оскорбляет сотрудников. Обстоятельства дела раскрывает Генпрокуратура.

Областная прокуратура выяснила, что на совещании c фермерами 9 декабря 2019 года Худойбердиев сделал выговор, а затем оскорбил управляющего дачным хозяйством "Гулистон" М. Халилова и других фермеров за то, что они не отремонтировали сельскохозяйственную технику, и "умышленно унижал их честь и достоинство".

В этой связи, наманганская областная прокуратура возбудила дело в отношении Нуршода Худойбердиева по статье 41 (оскорбление) Административного кодекса Республики Узбекистан. Документы были направлены в Мингбулокский районный суд.

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Худойбердиев был признан виновным в совершении преступления, на него был наложен штраф в размере 4 460 000 сумов.