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В Санкт-Петербурге узбекистанец погиб на стройке, сорвавшись с 16-го этажа

© Sputnik / Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Генконсульство Узбекистана поддерживает контакты с правоохранительными органами Санкт-Петербурга и сейчас решает консульско-правовые и организационные вопросы транспортировки тела погибшего на родину.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Приморском районе Санкт-Петербруга было обнаружено тело гражданина Узбекистана Р.Х., погибшего в результате несчастного случая на стройке. Информацию подтвердил МИД республики.

Трагедия произошла в четверг. Мужчина сорвался с высоты 16-этажного строящегося объекта.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Тело погибшего в скором времени доставят на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Также в ведомстве напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.

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Теги:
стройка, Россия, Санкт-Петербург



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