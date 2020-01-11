В Санкт-Петербурге узбекистанец погиб на стройке, сорвавшись с 16-го этажа

Генконсульство Узбекистана поддерживает контакты с правоохранительными органами Санкт-Петербурга и сейчас решает консульско-правовые и организационные вопросы транспортировки тела погибшего на родину.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Приморском районе Санкт-Петербруга было обнаружено тело гражданина Узбекистана Р.Х., погибшего в результате несчастного случая на стройке. Информацию подтвердил МИД республики.

Трагедия произошла в четверг. Мужчина сорвался с высоты 16-этажного строящегося объекта.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Тело погибшего в скором времени доставят на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Также в ведомстве напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Северо-западного федерального округа России могут в необходимых случаях обратиться в Генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге по телефону: +7-965-029-41-49.