МИД разыскивает родственников студента, попавшего в страшное ДТП в Варшаве

Молодой человек попал в аварию в среду и был госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц.

ТАШКЕНТ, 11 января – Sputnik. МИД Узбекистана ищет родственников гражданина Узбекистана И.Р., попавшего 8 января в автомобильную аварию в Варшаве.

Молодой человек был госпитализирован с многочисленными травмами в Центральную клиническую больницу Военно-медицинского института Министерства национальной обороны.

Сейчас он проходит лечение в Клиническом отделении интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое.

По имеющимся данным, пострадавший является студентом одного из университетов.

По факту ДТП полиция Варшавы проводит следственные действия.

Консульско-правовой департамент напомнил, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Польши, могут в необходимых случаях обратиться в посольство республики в Варшаве по телефону +48-22-894-62-30 (2).