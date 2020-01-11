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Сгоревший после аварии в Ташкенте автомобиль BMW

Задержан предполагаемый виновник жуткого ДТП в центре Ташкента

Фото группы "Водители Ташкента" на Facebook
Происшествия
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В момент аварии, как показала наркологическая экспертиза, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Установлена личность водителя, находившегося за рулем BMW, спровоцировавшего ужасную аварию, в результате которой погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Им оказался 30-летний Нурбек Т. – сын К. М., на которую зарегистрирован автомобиль. Мужчину задержали.

Нурбек Т., на мать которого зарегистрирован автомобиль BMW
ГУВД Ташкента
Нурбек Т., на мать которого зарегистрирован автомобиль BMW

Установлено, что в момент аварии задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила наркологическая экспертиза.

Горящий автомобиль. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Flavio Gasperini
Страшное ДТП в Ташкенте: люди сгорели заживо
У мужчины также имеются на лице незначительные телесные повреждения, полученные в результате ДТП.

Суд избрал в отношении задержанного Нурбека Т. меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Страшное ДТП произошло 9 января около 23.20 в Ташкенте на улице Бунёдкор. В результате аварии погибли два пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti. Люди не смогли выбраться из горящей машины и сгорели заживо. Еще две пострадавших, включая водителя, были госпитализированы.

Теги:
ДТП, Ташкент



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