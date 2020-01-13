В Самаркандской области столкнулось более десятка авто - фото

В социальных сетях обнародованы фото массовой аварии на автодороге между Самаркандом и Карши. В ДТП попали несколько машин.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Самаркандской области произошла серьезная авария на трассе, ведущей в Карши, сообщает издание Zarnews.

По данным СМИ, ДТП случилось из-за тумана и, скорее всего, несоблюдения скоростного режима. На опубликованных фото видны более десятка разбитых автомобилей, некоторые столкнулись друг за другом, не успев вовремя затормозить.

Пока официальной информации по поводу инцидента и его последствий не поступало.

По словам местных жителей, трасса "Самарканд - Карши" считается довольно опасной: серьезные аварии на этом участке происходят и в теплое время года при вполне благоприятных погодных условиях. Дело в том, что это прямой и равнинный отрезок дороги, поэтому водители часто превышают здесь скоростной режим.