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Knife

Во время ссоры коллег в Ташобласти в ход пошло холодное оружие

© Flickr / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200114/13211291/Vo-vremya-ssory-kolleg-v-Tashoblasti-v-khod-poshli-nozhi.html

Мужчина ударил другого ножом в спину. Подозреваемый задержан, а потерпевший отправлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Ташкентской области двое коллег поругались и решили выяснить отношения при помощи холодного оружия, сообщает Следственный департамент МВД Узбекистана.

Во время ссоры коллег в Ташобласти в ход пошли ножи
Следственный департамент МВД
Во время ссоры коллег в Ташобласти в ход пошли ножи
"9 января 2020 года, примерно в 02.25, в Юкоричирчикском районе Ташкентской области ранее судимый 23-летний Х .У. учинил ссору с коллегой - 25-летним Ш. Н., в ходе которой имевшимся при нем ножом нанес телесные повреждения Ш. Н. в область задней части грудной клетки", - говорится в сообщении.

В результате Ш. Н. с проникающей колото-резаной раной был доставлен в медицинское учреждение Юкоричирчикского района.

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Юкоричирчикского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104, проводится предварительное следствие.

Теги:
драка, ножевое ранение, поножовщина, нож, Ташкентская область, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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