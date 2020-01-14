Во время ссоры коллег в Ташобласти в ход пошло холодное оружие

Мужчина ударил другого ножом в спину. Подозреваемый задержан, а потерпевший отправлен в больницу.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Ташкентской области двое коллег поругались и решили выяснить отношения при помощи холодного оружия, сообщает Следственный департамент МВД Узбекистана.

Следственный департамент МВД Во время ссоры коллег в Ташобласти в ход пошли ножи

"9 января 2020 года, примерно в 02.25, в Юкоричирчикском районе Ташкентской области ранее судимый 23-летний Х .У. учинил ссору с коллегой - 25-летним Ш. Н., в ходе которой имевшимся при нем ножом нанес телесные повреждения Ш. Н. в область задней части грудной клетки", - говорится в сообщении.

В результате Ш. Н. с проникающей колото-резаной раной был доставлен в медицинское учреждение Юкоричирчикского района.

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Юкоричирчикского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104, проводится предварительное следствие.