Санта-Барбара: в Бухаре невестка ограбила свою свекровь

Из сундука, который находился в доме у женщины, пропала большая сумма денег. Как оказалось, из забрала невестка.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Бухарской области невестка украла у своей свекрови несколько тысяч долларов, сообщает "Даракчи".

"9 января жительница Пешкунского района Бухарской области Х. М. обратилась в отделение внутренних дел: днем ранее из ее сундука в спальне пропали 7 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В результате оперативных действий было обнаружено, что кражу совершила невестка потерпевшей.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима-узбекистанца.

В Санкт-Петербурге подросток убил отчима - гражданина Узбекистана >>

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.