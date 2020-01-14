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Санта-Барбара: в Бухаре невестка ограбила свою свекровь

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200114/13212133/Santa-Barbara-v-Bukhare-nevestka-ograbila-svoyu-svekrov.html

Из сундука, который находился в доме у женщины, пропала большая сумма денег. Как оказалось, из забрала невестка.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Бухарской области невестка украла у своей свекрови несколько тысяч долларов, сообщает "Даракчи".

"9 января жительница Пешкунского района Бухарской области Х. М. обратилась  в отделение внутренних дел: днем ранее из ее сундука в спальне пропали 7 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

В результате оперативных действий было обнаружено, что кражу совершила невестка потерпевшей.

По факту  возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима-узбекистанца. 

В Санкт-Петербурге подросток убил отчима - гражданина Узбекистана >>

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.

Теги:
деньги, ограбление, Узбекистан, Узбекистан, Бухара, Происшествие



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