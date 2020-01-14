Санта-Барбара: в Бухаре невестка ограбила свою свекровь

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. В Бухарской области невестка украла у своей свекрови несколько тысяч долларов, сообщает "Даракчи".
"9 января жительница Пешкунского района Бухарской области Х. М. обратилась в отделение внутренних дел: днем ранее из ее сундука в спальне пропали 7 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
В результате оперативных действий было обнаружено, что кражу совершила невестка потерпевшей.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Напомним, несколько дней назад сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима-узбекистанца.
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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он после ссоры ножом ударил в шею своего отчима 1973 года рождения. Пострадавший мужчина скончался на месте происшествия.